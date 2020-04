Il Ciclone | trama e trailer del film in onda mertedì 14 aprile su Italia 1

Leggi su dituttounpop

(Di lunedì 13 aprile 2020) Il, ilcult di Leonardo Pieraccioni inmartedì 14alle 21:20 su1.Martedì 14, alle ore 21.20, su1 andrà inilcult diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni, Il. ll, uscito nelle sale nel 1996, ha incassato complessivamente oltre 75 miliardi di lire consacrandosi come la pellicola con il record d’incassi nella 1996/1997 nonché il titolo di apripista per la rinascita della commediana. Ildelinstasera su1 In un paesino della Toscana vive la famiglia Quarini composta dal padre Osvaldo e i tre figli Levante, Libero e Selvaggia. Un giorno una compagnia spagnola di flamenco arriva al casolare, scambiandolo per l’albergo di agriturismo dove dovrebbe soggiornare per tre giorni in occasione della festa locale. E questo ...