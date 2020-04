"I medici non sapevano perché". Coronavirus, la sconvolgente testimonianza di Mika sulla madre malata: lacrime dalla Venier (Di lunedì 13 aprile 2020) A Domenica In del 12 aprile, la puntata di Pasqua, ha commosso, emozionato e toccato l'intervista a Mika, il cantante in collegamento dalla Grecia. A Mara Venier, infatti, ha raccontato il dramma della madre, "malata e contagiata dal Coronavirus". L'ex giudice di X-Factor spiega: "Sono in un appartamento ad Atene da quattro, cinque settimane. Anche mio padre e altri della famiglia sono stati colpiti, tutti nello stesso momento. Ero preoccupato specie per mia madre che sta combattendo un cancro molto aggressivo. Ora va meglio". Mika, cantante anglo-libanese, ha rivelato alla Venier di "aver vissuto dei momenti sospesi": a pesare, in particolar modo, l'impossibilità di comunicare con la madre, ricoverata. E ancora, ha raccontato di quello che è sembrato a tutta la famiglia un miracolo: "La mia mamma ha avuto giornate molto difficili e per me era un momento ... Leggi su liberoquotidiano L'appello dei medici : "Non uscite a Pasquetta o ricoverati il Primo maggio"

Coronavirus - ordine dei medici : le tute cinesi distribuite in Italia non sono idonee - rischio biologico

Anziana viva grazie alla figlia : per i medici non aveva speranza (Di lunedì 13 aprile 2020) A Domenica In del 12 aprile, la puntata di Pasqua, ha commosso, emozionato e toccato l'intervista a, il cantante in collegamento dalla Grecia. A Mara Venier, infatti, ha raccontato il dramma della madre, "malata e contagiata dal". L'ex giudice di X-Factor spiega: "Sono in un appartamento ad Atene da quattro, cinque settimane. Anche mio padre e altri della famiglia sono stati colpiti, tutti nello stesso momento. Ero preoccupato specie per mia madre che sta combattendo un cancro molto aggressivo. Ora va meglio"., cantante anglo-libanese, ha rivelato alla Venier di "aver vissuto dei momenti sospesi": a pesare, in particolar modo, l'impossibilità di comunicare con la madre, ricoverata. E ancora, ha raccontato di quello che è sembrato a tutta la famiglia un miracolo: "La mia mamma ha avuto giornate molto difficili e per me era un momento ...

crocerossa : Il messaggio del @MinisteroSalute, con la voce di @GassmanGassmann, dedicato a medici, infermieri, operatori sanita… - LaStampa : Sarebbero micro-trombosi, dunque problemi cardiovascolari e non polmonari a portare alla morte. - chetempochefa : 'Noi medici di medicina generale all'inizio ci siamo trovati un po' spiazzati, a mani nude, non avevamo i dispositi… - Il_Capitone : RT @ilruttosovrano: 'Il più grande centro di terapia intensiva in Italia“ al momento ha ben 24 ricoverati. Ma non disperate, forse può ess… - Raineye : @Kapparar1 @Gitro77 Qui è ora che a emergenza finita i medici che fanno clinica, e non quelli che fanno cabaret, fa… -

Ultime Notizie dalla rete : medici non L'appello dei medici: "Non uscite a Pasquetta o ricoverati il Primo maggio" ilGiornale.it Domenica In, sconvolgente testimonianza di Mika: "I medici non sapevano il perché", la madre e il coronavirus

E ancora, ha raccontato di quello che è sembrato a tutta la famiglia un miracolo: "La mia mamma ha avuto giornate molto difficili e per me era un momento tristissimo perché ero lontano e non potevo ...

Regno Unito, il National Health Service lavora con Apple e Google per il tracciamento dei contatti COVID-19

Le app per il contenimento di Covid-19 più “papabili” al momento sembrano la soluzione dell’amministratore delegato dei poliambulatori del Centro Medico Santagostino Luca Foresti e della società di ...

E ancora, ha raccontato di quello che è sembrato a tutta la famiglia un miracolo: "La mia mamma ha avuto giornate molto difficili e per me era un momento tristissimo perché ero lontano e non potevo ...Le app per il contenimento di Covid-19 più “papabili” al momento sembrano la soluzione dell’amministratore delegato dei poliambulatori del Centro Medico Santagostino Luca Foresti e della società di ...