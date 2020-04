I Cesaroni su Mediaset Extra da oggi, i protagonisti parlano delle origini della fiction VIDEO (Di lunedì 13 aprile 2020) I Cesaroni su Mediaset Extra da oggi e vanno subito in tendenza su Twitter, i protagonisti parlano delle origini della serie tv I Cesaroni da oggi su Mediaset Extra con le repliche di tutte le stagioni della storica fiction di Canale 5. Per l’occasione vi proponiamo un backstage della terza stagione dove i principali protagonisti, ovvero Claudio Amendola, Elena Sofia Ricci, Antonello Fassari, Max Tortora, Elena Sofia Ricci, Alessandra Mastronardi e Matteo Branciamore, raccontano le origini e il successo della serie tv. E nonostante sia l’ennesima replica dopo 14 anni dalla prima messa in onda, il pubblico di Twitter ha risposto presente mandando in tendenza l’hashtag #ICesaroni. I Cesaroni backstage Eva e Marco Antonello Fassari intervista «I Cesaroni non torneranno mai più» I Cesaroni su Mediaset Extra da oggi, i protagonisti parlano delle ... Leggi su spettacoloitaliano I Cesaroni tornano in TV : da oggi su Mediaset Extra al via le repliche

donnabiscottii : sto guardando i cesaroni su mediaset extra PENTOLE E BICCHIERIII - funzioniamo : RT @AlbertoFuschi: I Cesaroni tornano a #Pasquetta su Mediaset Extra e vanno subito in tendenza su Twitter I protagonisti parlano delle ori… - AlbertoFuschi : I Cesaroni tornano a #Pasquetta su Mediaset Extra e vanno subito in tendenza su Twitter I protagonisti parlano dell… - bnotizie : I Cesaroni tornano in TV: da oggi su Mediaset Extra al via le repliche - - secretstepss : AMICI VI SEGNALO CHE SU MEDIASET EXTRA STANNO MANDANDO IN ONDA I CESARONI DALLA PRIMA STAGIONE -

