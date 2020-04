“Ho avuto paura. Non è stato piacevole. Ho avuto la febbre molto alta”: la testimonianza sul Coronavirus (Di lunedì 13 aprile 2020) L’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic, tra i giocatori positivi al Coronavirus, si racconta in un’intervista rilasciata a ‘Tuttomercatoweb.com’: “Non nego di aver avuto paura ma oggi sono decisamente più sereno. Sicuramente non è stato piacevole. Ho avuto la febbre molto alta, anche se per fortuna è durata poco. Non nego di aver avuto un po’ di apprensione, ma dopo aver fatto il tampone e aver scoperto di essere negativo, oggi sono sicuramente più sereno. Giusto tornare in campo? Persone molto preparate stanno studiando questa cosa e sono sicuro che verranno fatte le scelte più corrette. La cosa più importante è che sia garantita la sicurezza di tutti, sia in campo che fuori”. Lasciando da parte il Covid-19, l’attaccante serbo ha ammesso di fare un pensiero all’Europeo ... Leggi su calcioweb.eu Aristide Malnati | “Ho avuto una malattia invalidante neurologica”

Coronavirus - Filippo Nardi : “Ho avuto i sintomi - ma da me non è venuto nessuno”

Julian Assange - rivelazione della compagna : “Ho avuto due figli da lui quando era rifugiato” (Di lunedì 13 aprile 2020) L’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic, tra i giocatori positivi al Coronavirus, si racconta in un’intervista rilasciata a ‘Tuttomercatoweb.com’: “Non nego di averma oggi sono decisamente più sereno. Sicuramente non è. Holaalta, anche se per fortuna è durata poco. Non nego di averun po’ di apprensione, ma dopo aver fatto il tampone e aver scoperto di essere negativo, oggi sono sicuramente più sereno. Giusto tornare in campo? Personepreparate stanno studiando questa cosa e sono sicuro che verranno fatte le scelte più corrette. La cosa più importante è che sia garantita la sicurezza di tutti, sia in campo che fuori”. Lasciando da parte il Covid-19, l’attaccante serbo ha ammesso di fare un pensiero all’Europeo ...

F_DUva : Ho avuto conferma di quanto riportato dalla stampa: giorni fa a #Messina si è svolto il corteo funebre del fratello… - myrtamerlino : I tanti medici che ho avuto in trasmissione mi hanno sempre parlato di #Fauci come del 'Ronaldo degli immunologi'.… - CarloCalenda : Ho sempre avuto un’idea diversa. La burocrazia non funziona perché i politici non presidiano i processi. Come un’az… - MinutemanItaly : @CiaralliSimone @Franxis_Drake @av__1974 Ohhhh bellissimo, il mitico Moon Watch ?????????????? mio sogno, ma ho sempre avu… - delfinottero : RT @GermanoDottori: Conversando oggi con una mia parente stretta ho avuto notizia del fatto che a #Capri gli albergatori starebbero conside… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ho avuto Elio Germano: «La felicità è quando riusciamo a perderci negli altri» Sette del Corriere della Sera