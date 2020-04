Grazia Tarulli muore a 109 anni per cause naturali: era nata nel 1911 (Di lunedì 13 aprile 2020) muore a 109 anni, per cause naturali: Grazia Tarulli era nata il 3 aprile del 1911. Da bambina aveva superato indenne l’epidemia di febbre spagnola. Nè la spagnola un secolo fa, e nemmeno il coronavirus oggi hanno avuto la meglio su Grazia Tarulli, che è morta per cause naturali nella sua abitazione di Bernalda (Matera) … L'articolo Grazia Tarulli muore a 109 anni per cause naturali: era nata nel 1911 proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 13 aprile 2020)a 109, pererail 3 aprile del. Da bambina aveva superato indenne l’epidemia di febbre spagnola. Nè la spagnola un secolo fa, e nemmeno il coronavirus oggi hanno avuto la meglio su, che è morta pernella sua abitazione di Bernalda (Matera) … L'articoloa 109per: eranelproviene da www.meteoweek.com.

Muore a 109 anni, per cause naturali: Grazia Tarulli era nata il 3 aprile del 1911. Da bambina aveva superato indenne l’epidemia di febbre spagnola. Nè la spagnola un secolo fa, e nemmeno il ...

