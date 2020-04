Gli insulti a Meloni e Salvini gli costano caro. Conte, il sondaggio che lo seppellisce: un suicidio politico firmato Casalino (Di lunedì 13 aprile 2020) "Fuori luogo". Un sondaggio di Antonio Noto per il Quotidiano nazionale conferma quanto molti hanno detto o almeno pensato da venerdì sera a oggi: la sparata di Giuseppe Conte nel suo discorso alla nazione contro Giorgia Meloni e Matteo Salvini è stata una pessima pagina istituzionale e politica. Stando alla rilevazione di Noto, il 63% degli italiani ha compreso e condiviso la proroga delle misure di isolamento sociale annunciate dal premier, anche perché il 68% era già sicuro che sarebbe avvenuto. In questo senso, ha avuto buon gioco la strategia comunicativa di Palazzo Chigi, che nei giorni precedenti aveva fatto esporre alcuni ministri per "anticipare" la mazzata e farla digerire meglio agli elettori. Insomma, non è stato un fulmine a ciel sereno. Sorprendente, invece, la violenza dell'attacco di Conte alle opposizioni. Qui, ... Leggi su liberoquotidiano Marco Carta torna a parlare del coming out e risponde agli insulti omofobi

borghi_claudio : Sono nove anni che vi spieghiamo perchè l'eurozona è disfunzionale e utile solo a Germania e Olanda. Non si conta… - Giorgiolaporta : In 2 mesi, mentre 17 mila italiani morivano, non è arrivato un solo euro dall'#Europa per comprare mascherine e res… - reportrai3 : Dalla redazione di #Report piena solidarietà a @Salvo_Palazzolo per gli insulti e le minacce ricevute dopo le inchi… - Noovyis : (Gli insulti a Meloni e Salvini gli costano caro. Conte, il sondaggio che lo seppellisce: un suicidio politico firm… - NegriniEmanuele : @ProfLopalco Aspettiamo gli insulti di @RobertoBurioni ... -