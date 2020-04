Giro d’Italia 2021: organizzatori al lavoro per la prossima edizione, le anticipazioni sul percorso (Di lunedì 13 aprile 2020) La situazione attuale, il lockdown del nostro Paese, l’impossibilità di sapere quando potremo tornare alla nostra vita di sempre, si sta ripercuotendo su ogni singolo settore, compreso quello sportivo e organizzativo delle varie competizioni. Una citazione d’obbligo spetta al Giro d’Italia 2020, rinviato a data da destinarsi. Anzi, se la situazione lo consentirà, potrebbe trovare una nuova collocazione in autunno, precisamente nel mese di ottobre. Contemporaneamente però, RCS Sport dovrà scendere in campo anche per pianificare l’edizione del 2021, di cui sono già trapelate alcune chicche interessanti. La grande partenza è già stata ufficializzata e avverrà dalla Sicilia. Sfortunatamente il Giro di Sicilia previsto lo scorso 1 aprile, è ufficialmente saltato, ma a quanto pare l’Isola ... Leggi su oasport Giro d’Italia 2020 a rischio - resta viva l’ipotesi autunno. I casi del passato in cui non si è disputato

