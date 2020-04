Gianluca Vialli tumore: la notizia che tutti stavano aspettando (Di lunedì 13 aprile 2020) In un momento così difficile e doloroso, dove ogni giorno si registrano milioni di morti, per via per lo più del Coronavirus, dona molto conforto leggere storie e testimonianze di chi ha vinto grandi e gravi malattie. Una su tutte, quella di Gianluca Vialli… Gianluca Vialli ha vinto la sua battaglia Aveva confessato già nel … L'articolo Gianluca Vialli tumore: la notizia che tutti stavano aspettando proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek “Nessun segno…”. Gianluca Vialli e il cancro : l’ex calciatore parla della malattia

Calcio - Gianluca Vialli : “Sono felice e sto bene. Ho terminato le cure dopo 17 mesi”

