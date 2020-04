Gianluca Vialli, dopo la chemio e i controlli ha vinto contro il cancro (Di lunedì 13 aprile 2020) dopo due anni Gianluca Vialli fa l’annuncio più bello, anche se lo dice sottovoce che non ha più il cancro. Una lunga battaglia dopo avere scoperto il cancro al pancreas, una notizia che sconvolse il mondo dello sport, i suoi tifosi. Adesso l’ex calciatore racconta che dopo ben 17 mesi di chemio, ovvero due cicli durati otto e nove mesi e terminati a dicembre, c’è il risultato in cui tutti speravano. E’ felice Vialli ma la paura lo frena, sa qual è la verità per chi ha combattuto contro un tumore, ci sono i controlli ma il primo ha dato l’esito più bello. E’ stata dura anche per lui che si definisce tosto, non si nasconde e parla di un problema non solo fisico ma anche mentale. E’ a Repubblica che Gianluca Vialli ha confidato della malattia ma ha anche parlato della sua amata Lombardia e del periodo ... Leggi su ultimenotizieflash Gianluca Vialli dura lotta contro il cancro oggi sto meglio

Gianluca Vialli dopo 17 mesi di chemio : «Non c’è più traccia del tumore»

