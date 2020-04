GF Vip 4, Sossio Aruta: "Antonella Elia pensava di battermi ma non ha fatto bene i conti! Paolo Ciavarro? Non meritava il secondo posto" (Di martedì 14 aprile 2020) Sossio Aruta ha accarezzato il sogno vittoria durante la finale della quarta edizione del Grande Fratello Vip ma il calciatore ed ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, alla fine, si è dovuto accontentare del gradino più basso del podio.Dopo aver ottenuto, per primo, l'accesso alla finale, infatti, Sossio ha battuto al televoto una delle favorite alla vittoria di quest'edizione, Antonella Elia, ma si è dovuto arrendere durante lo scontro decisivo a tre con Paolo Ciavarro e Paola Di benedetto. GF Vip 4, Sossio Aruta: "Antonella Elia pensava di battermi ma non ha fatto bene i conti! Paolo Ciavarro? Non meritava il secondo posto" 14 aprile 2020 00:49. Leggi su blogo Sossio Aruta spara a zero sul GF Vip | Nella casa un insipido e tre vipere

Paolo Ciavarro criticato da Sossio Aruta dopo il GF Vip : “Non lo merita”

Sossio Aruta svela la strategia di Antonella Elia al GF VIP : ecco perché lo ha scelto (Di martedì 14 aprile 2020)ha accarezzato il sogno vittoria durante la finale della quarta edizione del Grande Fratello Vip ma il calciatore ed ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, alla fine, si è dovuto accontentare del gradino più basso del podio.Dopo aver ottenuto, per primo, l'accesso alla finale, infatti,ha battuto al televoto una delle favorite alla vittoria di quest'edizione,, ma si è dovuto arrendere durante lo scontro decisivo a tre con Paolo Ciavarro e Paola Didetto. GF Vip 4,: "dima non haPaolo Ciavarro? Non meritava il secondo posto" 14 aprile 2020 00:49.

gossipblogit : GF Vip 4, Sossio Aruta: 'Antonella Elia pensava di battermi ma non ha fatto bene i conti! Paolo Ciavarro? Non merit… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Sossio Aruta: 'Fernanda, Licia e Teresanna le tre vipere della Casa - infoitcultura : Grande Fratello Vip, la furia Sossio Aruta: 'Perché non ho vinto io', nel mirino Paola Di Benedetto - infoitcultura : Sossio Aruta svela la strategia di Antonella Elia al GF VIP: ecco perché lo ha scelto - infoitcultura : Sossio Aruta spara a zero sul GF Vip | Nella casa un insipido e tre vipere -