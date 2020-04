Galliani | «Sarri vicinissimo al Milan Guardiola…»

(Di lunedì 13 aprile 2020) L’ex dirigente delha parlato degli allenatori vicini a sedersi sulla panchina rossonera comeL’attuale amministratore delegato del Monza Adrianoha raccontato ai microfoni di Sky Sport alcuni retroscena di mercato legati alla sua esperienza al. Il più interessante riguarda il tecnico della Juventus Maurizio. «fu davvero a un passo dal, Guardiola no. Lo chiamai un paio di volte nel suo anno sabbatico, ci provai ma non ci fu nulla da fare.invece fu», ha ammesso. Leggi su Calcionews24.com

infoitsport : Milan, l'ex Galliani: 'Del Piero e CR7 i miei rimpianti. Totti? Non ha mai voluto lasciare Roma. Sarri era a un pas… - infoitsport : Galliani: 'Mi auguro ripresa e fine dei campionati. Sarri fu vicino al Milan, Guardiola no' - infoitsport : Galliani: 'Potevo prendere CR7, Del Piero e Tevez. Sarri fu vicino' - news24_napoli : Galliani: “Milan? Presi Tevez e Baggio, rimpiango Del Piero e CR7. Totti… - BombeDiVlad : Galliani: “Sarri fu vicino al Milan” -

Ultime Notizie dalla rete : Galliani Sarri

L’attuale amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha raccontato ai microfoni di Sky Sport alcuni retroscena di mercato legati alla sua esperienza al Milan. Il più interessante riguarda il ...Totti? Lo abbiamo corteggiato tanto, ma lui voleva rimanere a Roma: non siamo mai stati così vicini”. Galliani ha anche svelato che il suo Milan negli ultimi anni stava per ingaggiare per la panchina ...