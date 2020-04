Galliani/ “Sarri fu vicinissimo al Milan, tentammo CR7, Kakà al Monza? Vi spiego...” (Di lunedì 13 aprile 2020) Adriano Galliani ha rilasciato un'intervista a Sky Sport in cui ha toccato svariati argomenti riguardanti la sua esperienza da favola al Milan, e non solo... Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 13 aprile 2020) Adrianoha rilasciato un'intervista a Sky Sport in cui ha toccato svariati argomenti riguardanti la sua esperienza da favola al, e non solo...

BombeDiVlad : Galliani: “Sarri fu vicino al Milan” - calciomercatoit : ??? #Juventus - Retroscena #Galliani: '#Sarri ad un passo dal #Milan. Ho chiamato anche #Guardiola, ma non è mai sta… - Noovyis : (Galliani: “Provai a portare Totti, Del Piero, CR7 e Sarri al Milan. Monza? Un tentativo per Kakà e per Ibra quest’… - news24_napoli : Galliani: “Mi auguro ripresa e fine dei campionati. Sarri fu vicino al… - rosoneromax69 : RT @MilanNewsit: ???MERCATO MILAN: I RETROSCENA DI GALLIANI??? . Adriano #Galliani, ex ad del @acmilan, ha rivelato: 'Avrei potuto prendere #… -

Ultime Notizie dalla rete : Galliani “Sarri