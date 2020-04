Francia | Macron proroga lockdown all' 11 maggio | Quel giorno riapriranno le scuole

alexbarbera : Macron annuncia un altro mese di lockdown in Francia ma anche la riapertura graduale di asili, scuole, università a… - DarioNardella : Nel discorso alla Nazione su #COVID19 #Macron annuncia che lo Stato ha requisito aziende per produrre in #Francia m… - TgLa7 : #Francia: stasera parla #Macron, verso lockdown fino a 10 maggio - GiuliaCerino : RT @isabbah: La Francia va verso la riapertura di asili e scuole a partire dall'11 maggio e in base all'evolversi della crisi sul territori… - gmdenicolo : RT @anaisginori: #Francia, #Macron annuncia che le scuole riaprianno progressivamente dall’11 maggio (qui l’anno scolastico finisce il 4 lu… -

Francia Macron Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Francia Macron