FOTO - Mertens si diverte da casa | videochiamata social col compagno di nazionale Dembele

(Di martedì 14 aprile 2020) Anche a chilometri di distanza, ed in piena Pandemia globale, esistono i mezzi di comunicazione che consentono di ridurre le distanze. Le videochiamate, ad esempio, permettono di tenersi in contatto attraverso pc, tablet o anche smartphone.

Ultime Notizie dalla rete : FOTO Mertens

Dries Mertens ha pubblicato una nuova foto sul proprio profilo Instagram: nell’immagine l’attaccante belga è ritratto intento a baciare un pallone tenendolo in equilibrio con la testa in uno scatto ...Mertens fa squat sulla sua terrazza a picco sul mare. Anche i calciatori hanno voglia di tornare: sono rimasti tutti a Napoli e sognano. Come mostra oggi proprio l’attaccante belga su Instagram ...