FOTO Francesca Novello | chi è la fidanzata di Valentino Rossi Età | professione | durata

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 aprile 2020), come tutti, è in attesa di capire se e quando si potrà correre in MotoGP. Il Covid-19 ha costretto gli organizzatori a sconvolgere il calendario e i round annullati sono stati diversi. Ecco che il Dottore, come anche altri piloti, ha aderito all’iniziativa del GP virtuale d’Austria disputato ieri e concluso in settima posizione. Dovrà lavorarci un po’ sue senza dubbio nei pmi appuntamenti migliorerà. Chi è ladi. Età,del rapportopuò però consolarsi con la sua bellissimaSofia, una splendida 25enne mora che accompagna il centauro di Tavullia da quasi due anni. Si tratta di una nota top model di intimo che ha conosciutofacendogli da ombrellina nel Motomondiale. I due fanno coppia da maggio ...