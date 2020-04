Firmata la nuova ordinanza regionale: nel Lazio le librerie riapriranno dal 20 aprile (Di lunedì 13 aprile 2020) La Regione Lazio ha emanato un'ordinanza secondo la quale le librerie potranno riaprire a partire dal prossimo 20 aprile. Tra una settimana, i cittadini laziali, potranno tornare a visitare i negozi di libri a patto che questi garantiscano tutele alla salute dei propri lavoratori e dei clienti. Per questo motivo, durante la settimana appena cominciata, i titolari dovranno dotare i loro esercizi commerciali di guanti monouso da distribuire alle persone e procedere con la disinfezione dei locali. Leggi su fanpage Coronavirus in Campania : Nuova ordinanza firmata da Vincenzo De Luca e valida fino al 3 maggio 2020

