Filmato il passaggio di BepiColombo

(Di lunedì 13 aprile 2020) (Teleborsa) – L’Agenzia Spaziale Italiana ha diffuso una immagine animata relativa alravvicinato della missione(Missione congiunta ESA/JAXA) destinata allo studio di Mercurio. Nel suo lungo viaggio di oltre sette anni la sonda, costituita da due diversi orbiter tra loro uniti su una piattaforma, è appena passata vicino la Terra e punta ora verso Venere per proseguire il suo percorso verso l’obiettivo finale. Successivamente è stata diffusa la foto del nostro pianeta, scattata dadurante il suo “incontro ravvicinato”, in cui la Terra appare come una mezzaluna luminosa. A bordo importanti strumentazioni italiane. L’Agenzia spaziale italiana ha realizzato 4 dei 16 strumenti ed esperimenti a bordo dei due orbiter, grazie al contributo della comunità scientifica italiana, tra cui i ricercatori ...

ciairo : @sayaddhina @Fata_Turch @PSchioppa @MariaRo99325323 @chiccola7 @nonelarena Incredibile, di passaggio su La7, ho vis… -

Ultime Notizie dalla rete : Filmato passaggio

QuiFinanza

(Teleborsa) - L'Agenzia Spaziale Italiana ha diffuso una immagine animata relativa al passaggio ravvicinato della missione BepiColombo (Missione congiunta ESA/JAXA) destinata allo studio di Mercurio.La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 13 aprile, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Pr ...