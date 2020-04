Festa tra le scale del palazzo a Pozzuoli, ma è agli arresti domiciliari: denunciato per evasione (Di lunedì 13 aprile 2020) Un video diffuso sui social network e proveniente da Monteruscello, quartiere popolare di Pozzuoli, nella provincia di Napoli, mostra decine di persone riunitesi sul pianerottolo di un condominio a ballare e cantare. Uno di questi, pregiudicato sottoposto agli arresti domiciliari, è stato rintracciato e denunciato per evasione. Leggi su fanpage Pozzuoli - musica e balli sul pianerottolo : folle festa con due pregiudicati trasmessa in diretta

Coronavirus - festa della Polizia senza sfilate. Mattarella : "Impegno straordinario"

‘Noi sappiamo uccidere’ - le urla dal balcone dopo la festa in strada a Pozzuoli (Di lunedì 13 aprile 2020) Un video diffuso sui social network e proveniente da Monteruscello, quartiere popolare di, nella provincia di Napoli, mostra decine di persone riunitesi sul pianerottolo di un condominio a ballare e cantare. Uno di questi, pregiudicato sottoposto, è stato rintracciato eper evasione.

Mocki_ngbird : Una delle giornate migliori della mia vita. Tralasciando il fatto che dopo 10 minuti ho perso quella che era la mia… - ricmmorini : Coronavirus, festa in casa dell'amico contagiato: sei ragazzi tra i 17 e i 24 anni denunciati a Lodi - Bigalfry : Coronavirus, festa in casa dell'amico contagiato: sei ragazzi tra i 17 e i 24 anni denunciati a Lodi - aranciaverde : Sa di essere positivo al coronavirus ma organizza una festa a casa con cinque amici: tutti tra i 17 e 24 anni… - antouninho : RT @robisc: Coronavirus, festa in casa dell'amico contagiato: sei ragazzi tra i 17 e i 24 anni denunciati a Lodi -