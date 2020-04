Europarlamentare grillino insulta gli elettori di FdI e Lega Mai la politica era caduta

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 13 aprile 2020) «Salvini e Meloni si rivolgono a una platea di analfabeti». Ignazio Corrao,così, su Facebook, glidi Fratelli d’Italia e. E questo sarebbe un rappresentante del popolo italiano in un alto consesso europeo? Se i parlamentari grillini sono tutti così (e c’è da giurare che ce ne siano comunque molti) , capiamo allora perché l’Italia attuale, l’Italia di Conte, Zingaretti e compagnia brutta, non conta nulla in Europa. Mai laitaliana eracosì in basso prima che i grillini, con tutto il loro carico di ignoranza e arroganza, sbarcassero nelle istituzioni rappresentantative. Forse l’onorevole (si fa per dire) Corrao non ha capito che, offendendo glidi altri partiti, offende in realtà se stesso in qualità di ...