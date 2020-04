ESRB introduce una dicitura che indica la presenza di loot box

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 13 aprile 2020) L'Entertainment Software Rating Board (conosciuto come), ovvero l'organizzazione che valuta il contenuto dei videogiochi, ha annunciato oggi una nuova etichetta perre se un gioco offrirà acquisti in-game, cioèbox o sistemi di oggetti che forniscono al giocatore premi casuali."Questo nuovo elemento interattivo, chiamato 'Acquisti in-game (include oggetti casuali)', verrà assegnato a qualsiasi gioco che contenga offerte in-game per l'acquisto di beni digitali o premi con valuta del mondo reale (o con monete virtuali o altre forme di valuta in-game che può essere acquistata con la valuta del mondo reale) per la quale il giocatore non sa il contenuto dei premi che riceverà (ad esempiobox, pacchetti o premi misteriosi)", afferma l'. L'etichetta verrà applicata a "box, pacchetti contenenti oggetti o carte, ruote ...