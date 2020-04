Eros Ramazzotti omaggia Alex Baroni nel giorno dell’anniversario di morte

Leggi su musicaetesti.myblog

(Di lunedì 13 aprile 2020)ha voluto ricordareneldell’anniversario della sua. Sono passati 18 anni dalla scomparsa del cantane e molti nel mondo della musica italiana non lo hanno mai dimenticato, tra questi l’amico e collegache su “Instagram” gli ha dedicato un commovente messaggio.è morto ormai 18 anni fa, ancora giovanissimo a seguito di un grave incidente stradale avuto in motocicletta.ha postato delle immagini davvero toccanti e commoventi sui social che sono subito diventate virali non solo tra i suoi fan, ma anche tra quelli dell’ex fidanzato di Giorgia che più volte lo ha ricordato. Con in sottofondo la musica dimonta le foto e aggiunge: «Ciao, sono passati già 18 anni la tua arte manca come la tua anima».