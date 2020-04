Emergenza Coronavirus, Rezza: «Ripresa Serie A? Non sono favorevole» (Di lunedì 13 aprile 2020) Il direttore del dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità Rezza contrario alla Ripresa del campionato di Serie A Intervenuto nel corso della consueta conferenza stampa della Protezione Civile, il direttore del dipartimento Malattie Infettive dell’ISS Rezza ha bocciato la possibilità di riprendere il campionato di Serie A. Ecco il parere del membro del comitato tecnico-scientifico. «Il calcio è uno sport di contatto quindi comporta dei rischi di trasmissione. Qualcuno ha proposto un monitoraggio stretto sui calciatori, con test quasi quotidiani, a me sinceramente sembra un’ipotesi un po’ tirata. E poi siamo quasi a maggio… Se dovessi dare un parere tecnico non sarei favorevole e credo che il Comitato tecnico scientifico sia d’accordo. Poi sarà la politica a decidere». Leggi su ... Leggi su calcionews24 Emergenza Coronavirus : il bollettino di oggi della Protezione Civile

E sono fioccate le contravvenzioni per non aver rispettato le disposizioni per contenere l’emergenza Covid-19. Così hanno ritenuto di procedere i militari, attuando ciò che le norme consentono in ...

Visto l’aumento delle famiglie in difficoltà per l’emergenza Covid-19, l’amministrazione di Uboldo si appella alla popolazione affinché faccia donazioni in denaro sull’erario municipale. In primis per ...

