Emergenza Coronavirus: il bollettino di oggi della Protezione Civile (Di lunedì 13 aprile 2020) Emergenza Coronavirus: la conferenza stampa di Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile del 13 aprile. Il bollettino Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, ha diramato il bollettino odierno riguardo la diffusione del Coronavirus in Italia. Ecco quindi il numero aggiornato di guariti, contagiati e deceduti. oggi ci sono stati 1364 nuovi contagiati, per un totale di 103.616 persone attualmente positive. Di questi 3260 sono ricoverati in terapia intensiva. (-83 rispetto a ieri). Da registrare purtroppo 566 morti per un totale di 20.456. I guariti oggi sono 1224 in più rispetto a ieri per un totale di 35.435. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Emergenza Coronavirus : a fine aprile i primi test del vaccino sull’uomo

Patrick Pugliese evasione dopo il GF Vip | La fuga nell’emergenza Coronavirus

Coronavirus - Trump vuole licenziare il capo della task force per l’emergenza? Il presidente Usa ritwitta : «È tempo di silurare Fauci» (Di lunedì 13 aprile 2020): la conferenza stampa di Angelo Borrelli, capodel 13 aprile. IlAngelo Borrelli, capo, ha diramato ilodierno riguardo la diffusione delin Italia. Ecco quindi il numero aggiornato di guariti, contagiati e deceduti.ci sono stati 1364 nuovi contagiati, per un totale di 103.616 persone attualmente positive. Di questi 3260 sono ricoverati in terapia intensiva. (-83 rispetto a ieri). Da registrare purtroppo 566 morti per un totale di 20.456. I guaritisono 1224 in più rispetto a ieri per un totale di 35.435. Leggi su Calcionews24.com

you_trend : ?? #Coronavirus, oggi l'aumento percentuale dei decessi più basso dall'inizio dell'emergenza. - comunevenezia : #VeneziaPerImmagini | Viaggio accelerato nel cuore della Città ?? Una #Venezia come non la si è mai vista che sta v… - AzzolinaLucia : Una lunga chiacchierata con @tpi sulle cose fatte in queste prime settimane di emergenza?? - MarioSansone11 : RT @jack_piccardo: ECCO CHE ARRIVANO ALTRI CLANDESTINI. CON L'ITALIA IN PIENA EMERGENZA CORONAVIRUS E LE IMPRESE E LE FAMIGLIE ITALIANE AL… - CordioliMirco : RT @POPOLOdiTWlTTER: CORONAVIRUS TRA CLANDESTINI SBARCATI: 50 POLIZIOTTI IN QUARANTENA, E’ EMERGENZA CONTAGIO #migranti -