Emergenza Coronavirus, Florenzi: «La Spagna ha seguito l’esempio dell’Italia» (Di lunedì 13 aprile 2020) Alessandro Florenzi ha rilasciato delle brevi dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport circa l’Emergenza Coronavirus in Italia e Spagna Alessandro Florenzi ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine dell’evento “United per l’Italia”, evento di e-sport organizzato dalla stessa emittente satellitare. Queste le parole dell’esterno del Valencia sull’Emergenza Coronavirus. «Abbiamo preso esempio dall’Italia, ci siamo messi in quarantena. Ci sono più contagiati e meno morti e più curati, ma questo è avvenuto soprattutto grazie all’Italia» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Coronavirus - il Generale Tricarico : “Per la gestione dell’emergenza serve il Comitato dei Ministri”

Coronavirus - Catalfo : “Nel decreto di aprile reddito di emergenza e bonus da 600 a 800 euro”

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Coronavirus Coronavirus Emilia Romagna, altri 51 morti ma crescono i guariti. "L'epidemia è in calo" il Resto del Carlino “MARE SICURO”, FI PUGLIA IN VIDEO CONFERENZA CON GESTORI DI LIDI BALNEARI

“Oggi abbiamo fatto una riunione in video conferenza, assieme al capogruppo Nino Marmo, con i gestori dei lidi balneari, giustamente preoccupati per l’andamento della stagione compromessa ...

Coronavirus, l'audio dell’assessore Mattinzoli: «Conte si vergogni. Se viene in Lombardia ne prende tante...»

Alessandro Mattinzoli, assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, critica le scelte del governo Conte per l’emergenza coronavirus. Mattinzoli, che a inizio marzo è risultato positivo ...

