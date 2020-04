Elena Sofia Ricci | nuova fiction Vivi e lascia vivere | “Ho sofferto”

Leggi su lanostratv

(Di lunedì 13 aprile 2020)anticipazioni,rivela: “Ho sofferto in passato”sarà la protagonista a partire dal 23 aprile delladi Rai 1, dove interpreta Laura una donna che dopo la perdita del marito deve ricostruire la propria vita. L’attrice, in un’intervista a DiPiù Tv ha parlato del suo personaggio ma anche della sua vita che, come lei stessa molte volte ha raccontato, è stata sofferta. “Dopo una serie di relazioni sbagliate, ho incontrato Stefano, il grande amore della mia vita” ha ammesso l’attrice, aggiungendo: “Nel decennio dei cinquanta anni, ho dovuto fare i conti con la perdita dei miei ‘due padri’ quello naturale e quello che mi ha cresciuto, e anche con la scomparsa di mia madre, avvenuta un anno e mezzo fa: non c’è ...