Dua Lipa tour posticipato per il Covid19 ma lavorerà al terzo album. (Di lunedì 13 aprile 2020) Dua Lipa ha rilasciato qualche settimana fa il suo acclamato album “Future Nostalgia”. La cantante però si é vista costretta ha posticipare il suo tour a data da definirsi, questo a causa della pandemia da Coronavirus, che in parte ha penalizzato anche la promo TV del progetto discografico. La sua forzata permanenza a casa però potrebbe avere anche un tornaconto positivo, sembra infatti che la cantante stia già pensando al prossimo album: Le parole di Dua Lipa riguardo al terzo album ed il posticipo del tour: Dovevo andare in tour a fine aprile, ed ovviamente é stato posticipato. Così probabilmente comincerò a pensare al mio terzo album prima che dopo.Avrò sicuramente più tempo e forse riuscirò ad andare in studio ad un certo punto. Certamente non vogliamo che i singoli da Future ... Leggi su rnbjunk Dua Lipa prima numero 1 UK - e vendite globali ottime

Le radio italiane passano poco Sanremo e ancor meno Amici : Dua Lipa è la più ascoltata

Dua Lipa spacca live da Casa ospite al Tonight Show. (Di lunedì 13 aprile 2020) Duaha rilasciato qualche settimana fa il suo acclamato“Future Nostalgia”. La cantante però si é vista costretta ha posticipare il suoa data da definirsi, questo a causa della pandemia da Coronavirus, che in parte ha penalizzato anche la promo TV del progetto discografico. La sua forzata permanenza a casa però potrebbe avere anche un tornaconto positivo, sembra infatti che la cantante stia già pensando al prossimo: Le parole di Duariguardo aled il posticipo del: Dovevo andare ina fine aprile, ed ovviamente é stato. Così probabilmente comincerò a pensare al mioprima che dopo.Avrò sicuramente più tempo e forse riuscirò ad andare in studio ad un certo punto. Certamente non vogliamo che i singoli da Future ...

joaoclaudioss : Lana del Rey, Dua Lipa, Robyn e Rosalia - stupidaserenata : 03:53 ho appena finito l’edit di dua lipa e non so se mi piace o no :/ - emi_girano : HO DUA LIPA COME SOTTOFONDO MO C’ARRIPIGLIAMM TUTT CHELL CHÈ O NUOSTTTTTTTTTT NON SI MOLLA UN CAZZO RAGAAAAAAAA #circozzi - iFrom_ : @mesmapessoa Giovanna Grigio e Dua Lipa - DL_italia : Aggiornamento vendite di 'Electricity', collaborazione di Dua Lipa con i Silk City pubblicata nel 2018 e lanciata c… -