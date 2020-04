DIRETTA CONFERENZA STAMPA PROTEZIONE CIVILE Bollettino coronavirus | Lazio +5 morti

GiuseppeConteIT : Conferenza stampa in diretta dalle 19.30 - borghi_claudio : Niente, conferenza stampa domani alle 10. Combinato nulla. Diretta fra 5 minuti. #Eurogruppo - Palazzo_Chigi : Conferenza stampa del Presidente @GiuseppeConteIT con i Ministri @gualtierieurope, @AzzolinaLucia e @SPatuanelli ??… - AnnibaleSolo : A TRE GIORNI DALLO SBROCCO IN DIRETTA DI CONTE CASALINO PRECISA: NON ERA UNA CONFERENZA A.. - sportface2016 : LIVE #Coronavirus | Pubblicati i dati della regione #EmiliaRomagna #covid19 -

DIRETTA CONFERENZA Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : DIRETTA CONFERENZA