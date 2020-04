Deputata ex M5S fermata sulla Roma-Ostia: "È per lavoro". Ma scatta la multa (Di lunedì 13 aprile 2020) Alessandro Ferro Sara Cunial, Deputata no vax espulsa dal Movimento Cinque Stelle, È stata fermata da una pattuglia dei vigili urbani sulla Via del Mare che collega Roma ad Ostia. "Mi sto muovendo per lavoro", avrebbe dichiarato. La motivazione non ha convinto, le verrà spedita una multa a casa La legge vale per tutti: anche per gli esponenti del Parlamento quando, "probabilmente", non si stanno recando a lavoro. È così che la Deputata Sara Cunial, 40enne di Bassano del Grappa (ma residente a Roma) che faceva parte del M5S, È stata fermata nella giornata di oggi, Pasquetta, perché sorpresa a percorrere in auto la Via del Mare, arteria di collegamento tra la Capitale ed Ostia. "Spostamento di lavoro..." "Mi sto muovendo per lavoro, sono un membro della Camera dei Deputati", ha dichiarato ai vigili urbani di Roma che l'hanno fermata ... Leggi su ilgiornale Multata Sara Cunial deputata ex M5s : "Vado alla Camera". Ma stava andando al mare

