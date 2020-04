"Davanti alla sfilata di bare lo avevamo già capito". Vittorio Feltri, la stoccata alla virologa Ilaria Capua (Di lunedì 13 aprile 2020) Una stoccata alla virologa Ilaria Capua. Una stoccata che piove su Twitter e firmata da Vittorio Feltri, il direttore e fondatore di Libero che commentava un intervento della Capua pubblicato sul Corriere della Sera. Un lungo commento in cui spiegava come le certezze sul coronavirus sono assai poche, e che dunque le prospettive di questa nostra battaglia sono tutt'ora incerte. E Feltri, in particolare, si è concentrato sulla chiusa dell'intervento della virologa: "Oggi sul Corriere la scienziata Ilaria Capua scrive un articolo interessante sul virus a conclusione del quale afferma che dovremo adattarci all'infezione perché nessuno sa come fermarla - premette -. Ma questo, Davanti alla sfilata delle bare, lo avevano già capito", conclude amaro Vittorio Feltri. Leggi su liberoquotidiano Con Giletti sola davanti alla Fontana di Trevi. Occhio - le si apre l'impermeabile : Gerini da svenire

CANE CORSO UCCIDE BIMBO DI 8 MESI/ Choc a Lecce : piccolo sbranato davanti alla mamma

Bimbo di 8 mesi ucciso dal cane di famiglia. È successo davanti alla mamma (Di lunedì 13 aprile 2020) Unavirologa Ilaria Capua. Unache piove su Twitter e firmata da, il direttore e fondatore di Libero che commentava un intervento della Capua pubblicato sul Corriere della Sera. Un lungo commento in cui spiegava come le certezze sul coronavirus sono assai poche, e che dunque le prospettive di questa nostra battaglia sono tutt'ora incerte. E, in particolare, si è concentrato sulla chiusa dell'intervento della virologa: "Oggi sul Corriere la scienziata Ilaria Capua scrive un articolo interessante sul virus a conclusione del quale afferma che dovremo adattarci all'infezione perché nessuno sa come fermarla - premette -. Ma questo,delle, lo avevano", conclude amaro

carlogubi : Davanti a obiezioni fondate, marchiare come 'uno che non comprende' chi fa da anni buona comunicazione sociale sui… - vaticannews_it : #SabatoSanto Ore 17 #PreghiamoInsieme con #PapaFrancesco davanti alla Sacra Sindone - fanpage : Centinaia di persone assembrate davanti a una chiesa in piena pandemia e senza nessun rispetto dei divieti imposti… - DomenicoMazzil5 : RT @debora_ergas: Buona #Pasqua, con il sole di Roma che sorge davanti alla mia finestra. Un nuovo giorno che comincia. Che sia una rinasci… - venturabroker : RT @vfeltri: Oggi sul Corriere la scienziata Ilaria Capua scrive un articolo interessante sul virus a conclusione del quale afferma che do… -