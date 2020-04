Da New York segnali incoraggianti (Di lunedì 13 aprile 2020) Dopo due settimane in cui i numeri dei morti e dei contagi continuavano a crescere, da New York arrivano progressi nella lotta al Covid-19. Nella conferenza di lunedì 13 aprile il sindaco della città, Bill De Blasio, ha detto che nel fine settimana i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono diminuiti, così come il numero delle persone risultate positive. “Stiamo facendo dei veri progressi”, ha detto De Blasio. “Dobbiamo continuare a guadagnarci la via d’uscita attraverso le nostre azioni. Rimanere concentrati e continuare a rispettare le regole, questa è la strada da seguire“. New York, con più di centomila casi e oltre settemila decessi, è la città più colpita degli Stati Uniti. Nonostante i segnali incoraggianti, De Blasio ha manifestato grande preoccupazione per la situazione economica, simile ... Leggi su italiasera Coronavirus - nel mondo oltre 1 - 85 milioni di positivi. A New York superati 10 mila morti - Spagna riapre cantieri e fabbriche

Dopo due settimane in cui i numeri dei morti e dei contagi continuavano a crescere, da New York arrivano progressi nella lotta al Covid-19. Nella conferenza di lunedì 13 aprile il sindaco della città, Bill De Blasio, ha detto che nel fine settimana i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono diminuiti, così come il numero delle persone risultate positive. "Stiamo facendo dei veri progressi", ha detto De Blasio. "Dobbiamo continuare a guadagnarci la via d'uscita attraverso le nostre azioni. Rimanere concentrati e continuare a rispettare le regole, questa è la strada da seguire". New York, con più di centomila casi e oltre settemila decessi, è la città più colpita degli Stati Uniti. Nonostante i segnali incoraggianti, De Blasio ha manifestato grande preoccupazione per la situazione economica, simile ...

Gli Stati Uniti superano quota 22.000 morti per coronavirus: in base ai dati della Johns Hopkins University, i decessi sono 22.020, su 555.313 casi di positività. Sono stati 1.514 i morti nelle ultime ...

