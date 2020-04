Cristina Marino e Luca Argentero quasi genitori «Il regalo più bello»

(Di lunedì 13 aprile 2020) Ha festeggiato 42 anni il 12 aprile, giorno di Pasqua, Luca Argentero, e gli auguri più belli sono stati quelli della compagna Cristina Marino, che presto lo renderà padre per la prima volta. «In questo emozionante nostro nuovo inizio…Auguri a te amore mio», ha scritto l’attrice pubblicando due scatti inediti realizzati da Victor Santiago. «Grazie per i millemila auguri…Il regalo più bello è qua», ha risposto lui condividendo un’altra foto formato polaroid, sull’erba, con Cristina, il pancione scoperto, la complicità dell’attesa.

