Cristiano De Andrè come papà Fabrizio Video | versione casalinga de Il

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Andrè

L'Unione Sarda.it

Cristiano De Andrè come papà Fabrizio: su Instagram, pubblica un video in cui, circondato dalla famiglia, canta Il pescatore in una versione casalinga. Cristiano De Andrè sta trascorrendo la ...Secondo 'Don Balon' il fantasista bianconero è stufo di Cristiano Ronaldo, il quale evidentemente fa 'pressioni' per il suo ... che lo segue e lo apprezza fin dai tempi in cui indossava la maglia ...