Covid 19/Pesca. Ugl, stanziati 10 milioni dal governo regionale (Di lunedì 13 aprile 2020) Appello all’Ars per rapida approvazione stanziati 10 milioni di euro dal governo regionale per il fondo di solidarietà della Pesca e dell’acquacoltura. E’ la risposta che attendevamo a conferma della vicinanza del Presidente della Regione Siciliana Musumeci ai Pescatori ed alle imprese e cooperative di Pesca. Fondamentale è stata l’azione dell’assessore regionale della Pesca Bandiera a riprova dell’impegno mai sottratto al settore primario, strategico per l’economia dell’Isola. Così Giuseppe Messina, Segretario Ugl Sicilia, nel commentare la decisione della giunta regionale di rifinanziare l’articolo 39 della legge regionale 9 del 20 giugno 2019 in sede di approvazione del disegno di legge di stabilità. Avevamo lanciato il grido d’allarme nei giorni scorsi per la grave crisi in cui ... Leggi su tvio Coronavirus : in 60 giorni ospedale Covid in ex Ivap Pescara

“I pescatori dimenticati dal Governo”. Il movimento politico Unità Siciliana-LeApi lancia l’allarme sullo stato di profonda crisi che sta attraversando la filiera della pesca. L’intero comparto è in ...

