Covid-19: le ricadute sulle Borse e sul mercato del lavoro Usa (Di lunedì 13 aprile 2020) La finanza e l’economia reale non vanno sempre d’accordo, come sembrano dimostrare alcuni dati giunti dagli Stati Uniti. L’indice americano Standard & Poor 500 (S&P 500) è cresciuto del 12 per cento nella settimana appena trascorsa ed ha realizzato il maggiore incremento, in sette giorni, dal 1974 ad oggi. L’indice segue l’andamento di un paniere formato dalle 500 aziende statunitensi a maggiore capitalizzazione e la sua esplosione è legata a diversi fattori. Per Stephen Innes, global chief market strategist presso Axicorp, il rialzo sarebbe dovuto al rallentamento del Covid-19 in Europa, alla fine del lockdown in Cina ed alla prospettiva di una ripartenza economica globale: questi sviluppi avrebbero infatti galvanizzato i mercati. Non meno importante è stata la proattività della Fed, pronta ad ... Leggi su it.insideover (Di lunedì 13 aprile 2020) La finanza e l’economia reale non vanno sempre d’accordo, come sembrano dimostrare alcuni dati giunti dagli Stati Uniti. L’indice americano Standard & Poor 500 (S&P 500) è cresciuto del 12 per cento nella settimana appena trascorsa ed ha realizzato il maggiore incremento, in sette giorni, dal 1974 ad oggi. L’indice segue l’andamento di un paniere formato dalle 500 aziende statunitensi a maggiore capitalizzazione e la sua esplosione è legata a diversi fattori. Per Stephen Innes, global chief market strategist presso Axicorp, il rialzo sarebbe dovuto al rallentamento del-19 in Europa, alla fine del lockdown in Cina ed alla prospettiva di una ripartenza economica globale: questi sviluppi avrebbero infatti galvanizzato i mercati. Non meno importante è stata la proattività della Fed, pronta ad ...

