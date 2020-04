Coronavirus: Zaia vuole la riapertura delle imprese, ora fa passo indietro: “Non compete alle regioni” (Di lunedì 13 aprile 2020) Il governatore Luca Zaia ha appena firmato l’ordinanza concernente le disposizioni sul Coronavirus per la regione Veneto. Se negli ultimi giorni il governatore Veneto si era spinto a dichiarazioni piuttosto forti, in merito all’ipotesi di un lockdown “soft” per una parziale, graduale ripresa delle attività. Il desiderio di una riapertura “regionale” La linea “audace” di Zaia aveva sollevato i timori di molti, pertanto il Presidente di Regione ha deciso di appoggiare una linea più prudente, pur garantendo un progresso nella gestione delle attività. In primis, si parla di un’apertura per quanto riguarda i mercati a cielo aperto ma con le dovute precauzioni: mascherine e guanti obbligatori per chi esce di casa, ed opportuni controlli della temperatura per evitare che persone con una temperatura ... Leggi su thesocialpost Coronavirus - il “lockdown soft” della Regione Veneto : via limite dei 200 metri da casa per l’attività motoria. Zaia : “Atto di fiducia”

BOLLETTINO CORONAVIRUS VENETO 13 APRILE/ Diretta conferenza stampa Zaia : +10 morti

