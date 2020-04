Coronavirus, weekend di Pasqua a casa: sanzionato il 5% dei controllati (Di lunedì 13 aprile 2020) Coronavirus, i dati sui controlli effettuati mostrano come gli italiani siano rimasti a casa per il weekend di Pasqua: sanzionato il 5% del totale Come già ripetuto più volte durante la scorsa settimana, il weekend di Pasqua avrebbe rappresentato dei giorni di fuoco, con controlli a tappeto per evitare spostamenti non necessari. Le misure restrittive … L'articolo Coronavirus, weekend di Pasqua a casa: sanzionato il 5% dei controllati proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Coronavirus : polizia locale Milano - 2.171 controlli nel weekend Pasqua

selfie con immagini dei piatti che ha preparato o portato in tavola durante il lungo weekend di festa. E' quanto emerge dall'indagine Coldiretti/Ixè sulla Pasqua degli italiani al tempo del ...

Poche multe a NAPOLI nei giorni del Sabato Santo e di Pasqua. Secondo i dati resi noti dal Comando della Polizia Locale di NAPOLI, che ha impiegato una media di circa 300 unità al giorno, sono stati ...

