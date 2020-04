Coronavirus | ultimo bollettino | aumentano i ricoveri | i morti sfondano quota 20mila

Leggi su blogo

(Di lunedì 13 aprile 2020) La Protezione Civile, con il capo Angelo Borrelli, ha diramato ilaggiornato con i dati sulal 13 aprile 2020. Isono saliti a 20.465 (+566 rispetto al giorno di Pasqua), mentre i casi totali sono 159.516, +3.153 in un giorno. I malati in terapia intensiva continuano a scendere: sono in tutto 3.260 (-83 rispetto al giorno prima), mai ricoverati in ospedale, +173 rispetto alla giornata di ieri per un totale di 28.023. I guariti sono 35.435. Lombardia: a Milano è boom di contagi in un solo giornoIn Lombardia, i positivi alsono in tutto 60.314, con un aumento di 1.262 rispetto al giorno prima.di 59 unità i ricoverati, che ora sono in totale 12.028 (+59), mentre calano i malati in terapia intensiva (1.143, -33). Il numero diin regione è salito a 10.901, +280 rispetto a Pasqua, con Milano che fa ...