Coronavirus ultime notizie: nuovo decreto su Fase 2 dopo il 20 aprile (Di lunedì 13 aprile 2020) Coronavirus ultime notizie: nuovo decreto su Fase 2 dopo il 20 aprile Coronavirus ultime notizie: un nuovo decreto con le misure di allentamento delle restrizioni e altre risorse a sostegno dell’economia dovrebbe essere licenziato dal governo dopo il 20 aprile. Ecco cosa potrebbe contenere il provvedimento.Segui Termometro Politico su Google News Coronavirus ultime notizie: i due fronti dell’emergenza Stanziare risorse ben più consistenti di quelle finora messe in campo per tamponare i danni economici dell’epidemia di Covid 19 – in modo che “nessuno perda il lavoro e mantenga un reddito sufficiente” come ha assicurato il ministro dell’Economia Gualtieri – e programmare efficacemente la riapertura del paese: sono questi i due fronti su cui si muoverà l’iniziativa del governo con un nuovo decreto che dovrebbe ... Leggi su termometropolitico LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Ad Alzano solo un contagio nella settimana di Pasqua

Coronavirus in Italia - ultime notizie dalle Regioni : aumentano i guariti e calano i contagi - DATI e bollettini di oggi

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Arrivati a Torino 38 medici e infermieri da Cuba (Di lunedì 13 aprile 2020)suil 20: uncon le misure di allentamento delle restrizioni e altre risorse a sostegno dell’economia dovrebbe essere licenziato dal governoil 20. Ecco cosa potrebbe contenere il provvedimento.Segui Termometro Politico su Google News: i due fronti dell’emergenza Stanziare risorse ben più consistenti di quelle finora messe in campo per tamponare i danni economici dell’epidemia di Covid 19 – in modo che “nessuno perda il lavoro e mantenga un reddito sufficiente” come ha assicurato il ministro dell’Economia Gualtieri – e programmare efficacemente la riapertura del paese: sono questi i due fronti su cui si muoverà l’iniziativa del governo con unche dovrebbe ...

Agenzia_Ansa : In #Europa le vittime del #coronavirus sono 75.000. Il Vecchio Continente è il più colpito dalla #pandemia. Sono nu… - Agenzia_Ansa : Record di nuovi casi di #coronavirus in #Russia dall'inizio dell'epidemia. La Tass rende noto che sono stati segnal… - SkyTG24 : #COVID2019. I dati aggiornati dalla Protezione Civile ?? - zazoomnews : Bollettino Lombardia diretta conferenza stampa- Video: dati coronavirus 13 aprile - #Bollettino #Lombardia… - infoitsalute : CORONAVIRUS, Non solo calcio: le ultime -