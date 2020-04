roberta28_ : #Coronavirus #Sicilia 8/04/20 Tamponi effettuati 28.742 (+1.304 rispetto a ieri). •Positivi 2.232 (+73) •Ancora co… - TeofiloSteven : RT @bennygiardina: #coronavirus in #Sicilia, 8/4/2020: - contagi 2232 (+73 in un giorno) - di cui 1942 attuali positivi (+49) - ricovera… - bennygiardina : #coronavirus in #Sicilia, 8/4/2020: - contagi 2232 (+73 in un giorno) - di cui 1942 attuali positivi (+49) - ric… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 629 Coronavirus in Italia, 152.271 casi positivi e 19.468 morti. Il bollettino dell’11 aprile Corriere della Sera Coronavirus UK: 10.629 morti/ Paura per l’economia del Paese “crollo Pil del 30%”

Coronavirus UK, oltre 85mila casi, 10.629 morti: il premier britannico Boris Johnson è stato dimesso, si teme per economia del Paese Nel Regno Unito l’emergenza Coronavirus continua a fare paura. La ...

Bergamo: 10.258 positivi, +107 in 24h «Positivi in quarantena fino al 3 maggio»

Nella provincia di Bergamo i casi di coronavirus sono arrivati a quota 10.258 ... 43.565, 40.369, 37.138, 32.700, 29.534, 25.629, 21.479, 20.135, 18.534, 15.778 I casi per provincia con ...

