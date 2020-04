Coronavirus | tutte le notizie della notte – In Cina 108 nuovi casi | è allarme sui contagi

Leggi su open.online

(Di lunedì 13 aprile 2020), la situazione in Italia in tempo reale – UltimeEPA/ROMAN PILIPEY Una coppia al tavolino di un coffee shop di Wuhan dopo la fine del lockdown dell’8 aprile scorsoCresce il rischio di una seconda ondata diin, dove l’ultimo bollettinoCommissione sanitaria nazionale ha registrato domenica 12 aprile 108di, in aumento rispetto ai 99 del giorno prima, e due vittime. Di questi, 98 sono “di ritorno”, legati ad arrivi dall’estero. Degli altri 10, tre sono stati rilevati nella provincia di Guangdong e sette in quella di Heilongjiang, al confine con la Russia. È in questa sola provincia che sono stati registrati 49positivi arrivati dalla Russia. In totale iinsono saliti a 82.160, con il bilancio delle vittime aumentato a 3.341. Stati Uniti EPA/Peter Foley ...