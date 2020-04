Coronavirus, Trump vuole licenziare il capo della task force per l’emergenza? Il presidente Usa ritwitta: «È tempo di silurare Fauci» (Di lunedì 13 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieSembra essere sempre più probabile che Donald Trump voglia licenziare l’immunologo Anthony Fauci, capo dell’istituto statunitense National Institute of Allergy and Infections e consigliere scientifico del presidente durante l’emergenza Coronavirus. Ad aumentare il dubbio il re-tweet di Trump in cui, in fondo al messaggio, si legge: «È tempo di silurare Fauci». Il post condiviso da Trump Il post era stato pubblicato dall’ex candidata repubblicana alla Camera Deanna Lorraine. «Fauci ora dice che se Trump avesse ascoltato prima gli esperti medici avrebbe potuto salvare molte vite», aveva twittato Lorraine, che ha ricordato: «Fauci diceva alla gente il 29 febbraio che non c’era nulla di cui preoccuparsi e che il virus non poneva alcuna ... Leggi su open.online CORONAVIRUS USA : 22MILA MORTI/ Trump vuole licenziare Anthony Fauci : “Time to fire”

Coronavirus - negli Usa un morto al minuto e Trump contro tutti

Trump chiese all’immunologo Fauci : “Perché non lasciamo che il Coronavirus si diffonda negli Usa?” (Di lunedì 13 aprile 2020), la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieSembra essere sempre più probabile che Donaldvoglial’immunologo Anthony Fauci,dell’istituto statunitense National Institute of Allergy and Infections e consigliere scientifico del presidente durante l’emergenza. Ad aumentare il dubbio il re-tweet diin cui, in fondo al messaggio, si legge: «È tempo di silurare Fauci». Il post condiviso daIl post era stato pubblicato dall’ex candidata repubblicana alla Camera Deanna Lorraine. «Fauci ora dice che seavesse ascoltato prima gli esperti medici avrebbe potuto salvare molte vite», aveva twittato Lorraine, che ha ricordato: «Fauci diceva alla gente il 29 febbraio che non c’era nulla di cui preoccuparsi e che il virus non poneva alcuna ...

Agenzia_Ansa : Donald Trump approva la dichiarazione di stato di calamità per il Wyoming a causa del coronavirus. Un via libera ch… - repubblica : Washington Post: Trump chiese a Fauci perché 'non lasciamo inondare gli Stati Uniti dal coronavirus?' [aggiornament… - fattoquotidiano : Coronavirus, il Washington Post: “Trump chiese all’immunologo Fauci perché non si potesse lasciare che il virus ino… - tempoweb : I virologi mandano in tilt i politici. #Trump licenzia #Fauci (su #Twitter) - pi2py : RT @ultimenotizie: Il presidente #Trump ha manifestato pubblicamente disagio nei confronti di Fauci, il più grande esperto di malattie infe… -