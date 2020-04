Coronavirus, terzo contagiato a Montesarchio (Di lunedì 13 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Comunichiamo che un altro cittadino di Montesarchio, il terzo allo stato, è risultato positivo al tampone per rintracciare la presenza del Covid-19”. È quanto si legge dalla pagina facebook del.Comune di Montesarchio. “La persona risultata positiva, come da strategia comunale, è comunque da oltre 15 giorni in quarantena domiciliare presso la sua abitazione: sta bene e non ha particolari problemi. Si tratta di un contagio derivante dal caso Villa Margherita, ma la situazione è ampiamente sotto controllo avendo deciso il Comune alle prime voci riguardanti la struttura di porre in quarantena domiciliare tutte le persone che ci erano state e chi con loro era entrato in contatto. Tutti i casi verificatisi a Montesarchio, e dunque i tre attuali e la signora purtroppo deceduta, sono riconducibili ai focolai di Villa ... Leggi su anteprima24 CORONAVIRUS GERMANIA - 3MILA MORTI - 127MILA CASI/ Terzo giorno di calo degli infetti

Coronavirus - terzo caso positivo nel comune di Morcone

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus terzo Coronavirus, terzo morto a Follo. In quarantena il prete e l'assessore LA NAZIONE Coronavirus mondo, "A New York il peggio è passato". Seconda ondata in Cina: 108 nuovi casi

Negli Stati Uniti oltre 1.500 decessi nel giorno di Pasqua. Pechino torna a stringere i controlli per evitare seconda ondata. In Ecuador 700 cadaveri ...

Boom di multati per Pasqua in lockdown, 14mila sanzioni

A Lodi, una delle città più colpite dal covid-19, un ragazzo che sapeva essere positivo ha invitato in casa 5 amici ... A Mondello, in Sicilia, un signore è stato beccato in spiaggia per il terzo ...

