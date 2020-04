Coronavirus, superati i 10.000 morti nello Stato di New York: situazione drammatica nelle case di riposo americane (Di lunedì 13 aprile 2020) Il bilancio dei morti per il Coronavirus nello Stato di New York e’ arrivato a 10.056. Lo ha detto il governatore Andrew Cuomo durante il briefing quotidiano sul Covid-19, sottolineando che e’ il quadruplo rispetto alle vittime degli attentati alle Torri Gemelle dell’11 settembre quando morirono 2.753 persone. nelle ultime 24 ore nello Stato di New York sono morte 671 persone, contro le 758 del giorno precedente. In calo anche i ricoveri: circa 2.000 contro i 2.500 dell’11 aprile. “Penso che il peggio sia passato se andiamo avanti con intelligenza. Stiamo controllando la diffusione del virus”, ha aggiunto Cuomo. “Non sara’ un’epifania“, ha spiegato Cuomo, precisando che la battaglia contro il Coronavirus sara’ vinta gradualmente e che non avverra’ in un colpo solo. Il Covid-19 potra’ essere considerato ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - nel mondo oltre 1 - 85 milioni di positivi. A New York superati 10 mila morti - Spagna riapre cantieri e fabbriche

Coronavirus - superati i 20mila morti. Stabili i dati di crescita della malattia - calano ancora le persone in terapia intensiva

