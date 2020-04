Coronavirus | Spallanzani | guarito il poliziotto ricoverato | ad oggi dimessi 266 pazienti

(Di lunedì 13 aprile 2020) “Ilallo, uno dei primi casi a livello regionale e’ clinicamente“. Lo rende noto l’assessore alla Sanita’ e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, dopo averlo appreso dalla direzione sanitaria dell’Istituto. Ie trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, dall’Istituto nazionale malattie infettive Lazzarodi Roma, sono a questa mattina 266. In giornata sono previste ulteriori dimissioni disintomatici o paucisintomatici. Lo riporta il bollettino quotidiano dell’Inmi, che conclude: “siamo lieti di comunicare che il, appartenente al commissariato di Spinaceto, e’ clinicamente“.L'articoloil...

petergomezblog : #Coronavirus, Lucia Annunziata ricoverata allo Spallanzani per accertamenti: ha febbre e difficoltà respiratorie, s… - SkyTG24 : Coronavirus, Lucia Annunziata ricoverata allo Spallanzani - HuffPostItalia : Coronavirus, Lucia Annunziata allo Spallanzani per accertamenti - affariroma : #Coronavirus, guarito il poliziotto di Pomezia. Allo #Spallanzani 165 positivi - - tfabiani2 : RT @RaiNews: #Coronavirus, Istituto #Spallanzani di #Roma: 'I pazienti positivi sono 165. Di questi, 24 necessitano di supporto respiratori… -

Le ultime vittime del Covid-19 in ordine di tempo sono un 65enne di Cervaro e una donna di Vico nel Lazio ... Prima ancora le vittime erano state tre: un 89enne di Sora, ricoverato allo "Spaziani", ...I pazienti Covid 19 positivi sono in totale 165. Di questi, 24 pazienti necessitano di supporto respiratorio". Così il Bollettino medico dello Spallanzani. "In giornata sono previste ulteriori ...