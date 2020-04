Coronavirus | Spagna | il premier Sanchez dà il via all’apertura di attività non essenziali

Corriere : In Spagna la «Fase 2» inizia oggi: riaprono cantieri e fabbriche - Corriere : In Spagna la «Fase 2» inizia oggi: riaprono cantieri e fabbriche - Agenzia_Ansa : In #Europa le vittime del #coronavirus sono 75.000. Il Vecchio Continente è il più colpito dalla #pandemia. Sono nu… - vanabeau : RT @Corriere: In Spagna la «Fase 2» inizia oggi: riaprono cantieri e fabbriche - SaxSan2 : Malgrado i 619 decessi di ieri, in #Spagna inizia la fase2. Riaprono cantieri e fabbriche anche non essenziali, ovv… -

Coronavirus Spagna Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Spagna