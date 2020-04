Coronavirus | sindaco Lampedusa | ‘negativi tamponi su poliziotti a contatto con migrante’

fattoquotidiano : Coronavirus, sindaco di Bari Decaro consegna spesa a domicilio a paziente appena dimesso dall’ospedale. E lui lo ri… - repubblica : Coronavirus, il sindaco di Alzano Lombardo: 'Un solo contagiato nell'ultima settimana, i dati ci incoraggiano' - tgr_campania : #coronavirus A Torre del Greco il sindaco chiede alle strutture ricettive di mettere a disposizione camere da desti… - PasqualiniClau2 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, sindaco di Bari Decaro consegna spesa a domicilio a paziente appena dimesso dall’ospedale. E lui lo ringr… - StefaniaT1 : RT @carlucci_cc: Non saprei come definire un sindaco che permette una cosa simile. Mò chiedo a @catenodeluca, suggerimenti? #coronavirus #… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sindaco

Il Fatto Quotidiano

Il Comune di Boscoreale informa che oggi è pervenuta comunicazione della positività di un altro tampone praticato ad un concittadino, già da giorni in quarantena perché tra i casi venuti a contatto ...Il provvedimento, che sarà in vigore fino al 3 maggio, proroga le misure di contenimento dei contagi da Coronavirus per evitare situazioni ... saranno ammessi solo laddove il sindaco abbia adottato un ...