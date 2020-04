Coronavirus. Si registrano 123 casi di positività, 25 guariti e 5 decessi (Di lunedì 13 aprile 2020) Coronavirus – Nel Lazio, “oggi registriamo un dato di 123 casi di positività e un trend in frenata al 2,5% e per quanto riguarda i guariti, salgono di 25 unità nelle ultime 24 ore, per un totale di 764, mentre i decessi sono stati 5”. Così l’assessore alla sanità regionale, Alessio D’Amato, dopo la videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesu’. Dei 123 nuovi casi nella regione, 47 sono statin riscontrati a Roma. “Continua ad aumentare – aggiunge D’Amato – la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (16.174) e coloro che sono entrati in sorveglianza (12.367)”. L’assessore rinnova dunque l’appello “a mantenere alta ... Leggi su romadailynews LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Si registrano 22 decessi in un istituto per disabili psichici

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Si registrano 22 decessi in un istituto per disabili psichici

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. In Corea del Sud si registrano 47 nuovi casi e 6 decessi (Di lunedì 13 aprile 2020)– Nel Lazio, “oggi registriamo un dato di 123di positività e un trend in frenata al 2,5% e per quanto riguarda i, salgono di 25 unità nelle ultime 24 ore, per un totale di 764, mentre isono stati 5”. Così l’assessore alla sanità regionale, Alessio D’Amato, dopo la videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesu’. Dei 123 nuovinella regione, 47 sono statin riscontrati a Roma. “Continua ad aumentare – aggiunge D’Amato – la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (16.174) e coloro che sono entrati in sorveglianza (12.367)”. L’assessore rinnova dunque l’appello “a mantenere alta ...

TgLa7 : #coronavirus Nonostante divieti e controlli rafforzati, si registrano code di auto sulla Pontina in direzione da Ro… - Claudia17736822 : RT @SaluteLazio: +++ #Coronavirus: Azienda Ospedaliera San Giovanni: non si registrano nuovi casi positivi in accesso al Pronto Soccorso. N… - Francesco_G03 : RT @SaluteLazio: +++ #Coronavirus: Azienda Ospedaliera San Giovanni: non si registrano nuovi casi positivi in accesso al Pronto Soccorso. N… - MassimoChiaram7 : RT @SaluteLazio: +++ #Coronavirus: Azienda Ospedaliera San Giovanni: non si registrano nuovi casi positivi in accesso al Pronto Soccorso. N… - SaluteLazio : +++ #Coronavirus: Azienda Ospedaliera San Giovanni: non si registrano nuovi casi positivi in accesso al Pronto Socc… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus registrano Coronavirus nel mondo: oltre 10 mila morti in Gran Bretagna. Negli Usa mezzo milione di casi la Repubblica Coronavirus. Si registrano 123 casi di positività, 25 guariti e 5 decessi

Coronavirus – Nel Lazio, “oggi registriamo un dato di 123 casi di positività e un trend in frenata al 2,5% e per quanto riguarda i guariti, salgono di 25 unità nelle ultime 24 ore, per un totale di ...

Coronavirus: Presidente bulgaro fa controlli su posti di blocco e strade

Il Premier ha optato per mettere la Bulgaria in lockdown dopo un aumento dei casi di coronavirus, il cui numero è comunque molto basso. Dall’inizio dell’epidemia i medici hanno infatti diagnosticato ...

Coronavirus – Nel Lazio, “oggi registriamo un dato di 123 casi di positività e un trend in frenata al 2,5% e per quanto riguarda i guariti, salgono di 25 unità nelle ultime 24 ore, per un totale di ...Il Premier ha optato per mettere la Bulgaria in lockdown dopo un aumento dei casi di coronavirus, il cui numero è comunque molto basso. Dall’inizio dell’epidemia i medici hanno infatti diagnosticato ...