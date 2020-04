Coronavirus, scontro tra Conte e le opposizioni. Palazzo Chigi chiarisce: «Era necessario smentire le fake news sul Mes. Mai chiesta la trasmissione su reti unificate» (Di lunedì 13 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieLa conferenza stampa di Giuseppe Conte aveva fatto infuriare le opposizioni a cui non è andato giù l’attacco in diretta del premier a Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Tanto che il leghista, il giorno dopo, ha chiamato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per esprimere «rammarico e indignazione» per il comportamento del presidente del Consiglio. «Dicono falsità sul Fondo salva stati, soffiano sul fuoco, aizzano un Paese dove la tensione sociale e il disagio economico sono già altissimi», aveva detto il presidente del Consiglio, citando i due esponenti politici di Lega e Fratelli d’Italia. Ora, a tre giorni di distanza, Palazzo Chigi è intervenuto con una nota per chiarire. «Il premier, nell’occasione della ... Leggi su open.online "Coronavirus - da 18 aprile Italia riaperta"/ Bufala Whatsapp - no riscontro Governo

Emergenza Coronavirus : la Real Sociedad vuole tornare ad allenarsi - scontro in Liga

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Scontro Governo-Opposizione - clima rovente! (Di lunedì 13 aprile 2020), la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieLa conferenza stampa di Giuseppeaveva fatto infuriare lea cui non è andato giù l’attacco in diretta del premier a Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Tanto che il leghista, il giorno dopo, ha chiamato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per esprimere «rammarico e indignazione» per il comportamento del presidente del Consiglio. «Dicono falsità sul Fondo salva stati, soffiano sul fuoco, aizzano un Paese dove la tensione sociale e il disagio economico sono già altissimi», aveva detto il presidente del Consiglio, citando i due esponenti politici di Lega e Fratelli d’Italia. Ora, a tre giorni di distanza,è intervenuto con una nota per chiarire. «Il premier, nell’occasione della ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Trump 'silura' via Twitter l'immunologo della Casa Bianca Fauci | Scontro aperto col presidente sulla… - Gabriele885 : RT @RadioSavana: Continua l'invasione in piena emergenza #Covid19: questa mattina a Portopalo (SR) sbarcati 77 #risorseINPS clandestini, tu… - Ziojerry1 : RT @RadioSavana: Continua l'invasione in piena emergenza #Covid19: questa mattina a Portopalo (SR) sbarcati 77 #risorseINPS clandestini, tu… - arbidani : RT @RadioSavana: Continua l'invasione in piena emergenza #Covid19: questa mattina a Portopalo (SR) sbarcati 77 #risorseINPS clandestini, tu… - Vince7914 : RT @RadioSavana: Continua l'invasione in piena emergenza #Covid19: questa mattina a Portopalo (SR) sbarcati 77 #risorseINPS clandestini, tu… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus scontro Coronavirus, scontro tra Conte e le opposizioni. Palazzo Chigi chiarisce: «Era necessario smentire le fake news sul Mes. Mai chiesta la trasmissione su reti unificate» Open Coronavirus, Trump rilancia su Twitter: «Fauci va silurato»

Donald Trump, saltato l’appuntamento con la Pasqua, ha ora in mente un’altra data: il 1 maggio. Pesa anche lo scontro sulla idrossiclorochina, il farmaco anti-malaria che il presidente vorrebbe ...

Pio Trivulzio, no alla mascherina per non spaventare gli anziani. E sono morti

Il contagio nelle Rsa potrebbe essersi diffuso rapidamente a causa del mancato uso delle mascherine, al fine di non impressionare gli anziani, una scusa assurda e quanto mai grave visto, che il ...

Donald Trump, saltato l’appuntamento con la Pasqua, ha ora in mente un’altra data: il 1 maggio. Pesa anche lo scontro sulla idrossiclorochina, il farmaco anti-malaria che il presidente vorrebbe ...Il contagio nelle Rsa potrebbe essersi diffuso rapidamente a causa del mancato uso delle mascherine, al fine di non impressionare gli anziani, una scusa assurda e quanto mai grave visto, che il ...