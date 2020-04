FatimaCurzio : RT @mattinodinapoli: Coronavirus, risale il trend in Campania: altri 99 casi, 3.769 il totale dei contagi - nunziarusso4 : RT @mattinodinapoli: Coronavirus, risale il trend in Campania: altri 99 casi, 3.769 il totale dei contagi - mattinodinapoli : Coronavirus, risale il trend in Campania: altri 99 casi, 3.769 il totale dei contagi - mariavenera2 : RT @LucioMalan: Oggi 4694 nuovi casi di #coronavirus: il dato peggiore dell’ultima settimana e il terzo peggiore degli ultimi 13 giorni. In… - mariavenera2 : RT @LucioMalan: #11Aprile Le regioni con più nuovi casi di #Coronavirus: Lombardia 1544, Piemonte 996, Emilia-Romagna 507, Veneto 347, Tosc… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus risale Coronavirus Italia, il bollettino dell'11 aprile. Risale la curva dei contagi QUOTIDIANO.NET Coronavirus, risale il trend in Campania: altri 99 casi, 3.769 il totale dei contagi

Coronavirus, l'Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati: - Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 409 tamponi di cui 55 risultati positivi; - ...

Più di un morto al minuto negli Usa. Mentre Trump litiga con tutti

Secondo il Nyt il primo allarme serio arrivato alla Casa Bianca sul coronavirus risale al 28 gennaio, una settimana dopo il primo caso negli Stati Uniti e sei settimane prima che Trump agisse.

