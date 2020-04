Coronavirus riapertura, cosa sta decidendo il governo: il retroscena (Di lunedì 13 aprile 2020) Coronavirus riapertura. Circola un verbale di riunione tra il governo e le parti sociali per definire i tempi della “fase 2”, la “riapertura” prevista per uscire gradualmente dalla crisi causata dal Covid-19 in Italia. La data è sempre la stessa ed è quella del 4 maggio 2020. Salvo un peggioramento dell’andamento dell’epidemia, che sarà misurabile solo giorno per giorno con l’analisi dei dati, il governo di concerto con il comitato tecnico-scientifico e l’Istituto superiore di sanità va avanti spedito per definire la road-map. Vediamo alcuni dei dettagli rivelati da fonti sindacali. Coronavirus riapertura, la “fase 2”: le date sull’agenda governo La fase 1 è già stata programmata ed annunciata dal premier Conte: prevede la riapertura di librerie e cartolerie, la ripresa ... Leggi su urbanpost Coronavirus - che cosa riparte dal 14 aprile : le Regioni del Nord (e Campania) più dure del governo - in Liguria verso la riapertura di alcuni cantieri

Coronavirus - Locatelli (Css) : “Riflettere su possibile riapertura delle scuole da settembre” (Di lunedì 13 aprile 2020). Circola un verbale di riunione tra ile le parti sociali per definire i tempi della “fase 2”, la “” prevista per uscire gradualmente dalla crisi causata dal Covid-19 in Italia. La data è sempre la stessa ed è quella del 4 maggio 2020. Salvo un peggioramento dell’andamento dell’epidemia, che sarà misurabile solo giorno per giorno con l’analisi dei dati, ildi concerto con il comitato tecnico-scientifico e l’Istituto superiore di sanità va avanti spedito per definire la road-map. Vediamo alcuni dei dettagli rivelati da fonti sindacali., la “fase 2”: le date sull’agendaLa fase 1 è già stata programmata ed annunciata dal premier Conte: prevede ladi librerie e cartolerie, la ripresa ...

